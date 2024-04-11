Статистика говорит о том, что «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов

В среду вечером «ПСЖ» в родных стенах проиграл «Барселоне» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщают гуру статистики из Opta, «ПСЖ» в пятый раз начал дуэль плей-офф Лиги чемпионов с домашнего поражения. Во всех предыдущих случаях парижане в итоге вылетали из турнира.

Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится во вторник, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов является попадание в финал в 2020 году. Тогда в решающей битве за трофей парижане проиграли «Баварии» с минимальным счётом 0:1.