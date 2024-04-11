Маркиньос отказался давать оценку игре Мбаппе в матче с «Барселоной»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос ответил на вопрос о неудачной игре Килиана Мбаппе в матче против «Барселоны» (2:3).

Выступление французского нападающего стало одной из самых обсуждаемых тем после завершения встречи четвертьфинала Лиги чемпионов, прошедшей в среду в Париже. Мбаппе не отметился результативными действиями и показал, как считают СМИ, провальную игру.

«Я здесь не для того, чтобы судить своих товарищей. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если Мбаппе в этот вечер был не так опасен, как обычно, то дело, возможно, в том, что ему не доставляли мяч в нужное время. Я не люблю анализировать выступления конкретных игроков. Думаю, наша команда могла сыграть лучше, а если вся команда играет хорошо, то и отдельные исполнители смогут проявлять себя ярче», – цитирует Footmercato Маркиньоса.