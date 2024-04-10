Рафинья – первый с 2015 года игрок «Барселоны», оформивший дубль в выездном четвертьфинале

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас дважды поразил ворота «Пари Сен-Жермен» в Париже.

Бразилец отличился на 37-й минуте, забив свой первый гол в турнире за всю карьеру, а на 62-й минуте стал автором второго мяча каталонцев. По данным MisterChip, Рафинья – первый с 2015 года игрок «Барселоны», забивший дважды в выездном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Девять лет назад это удалось Луису Суаресу, причём, что примечательно, соперником тогда тоже был «ПСЖ». Та встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счётом 3:1 (общий счёт противостояния – 5:1).

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция сегодняшнего матча «ПСЖ» против «Барселоны».