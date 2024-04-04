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Хави думает выпустить Роберто в старте на матч с «ПСЖ»

04 Апреля 2024 • 10:24 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может выйти в стартовом составе своей команды в ближайшем матче с «ПСЖ» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет оставить Фермина Лопеса на скамейке запасных и выпустить вместо него более опытного Роберто. Френки де Йонг и Педри вряд ли появятся на поле с первых минут, так как длительное время отсутствовали из-за травмы.

Напомним, именно Роберто забил победный гол в ворота «ПСЖ» в 2017 году, который позволил «Барселоне» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый матч «сине-гранатовые» проиграли 0:4, а затем победили на своём со счётом 6:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
04 Апреля 2024 в 10:33
Серхи, легенда Парижа. Я думаю они рады будут его видеть:)
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