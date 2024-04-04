Хави думает выпустить Роберто в старте на матч с «ПСЖ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может выйти в стартовом составе своей команды в ближайшем матче с «ПСЖ» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет оставить Фермина Лопеса на скамейке запасных и выпустить вместо него более опытного Роберто. Френки де Йонг и Педри вряд ли появятся на поле с первых минут, так как длительное время отсутствовали из-за травмы.

Напомним, именно Роберто забил победный гол в ворота «ПСЖ» в 2017 году, который позволил «Барселоне» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый матч «сине-гранатовые» проиграли 0:4, а затем победили на своём со счётом 6:1.