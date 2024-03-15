Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо, как ожидается, будет готов сыграть против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Испанский футболист повредил спину, из-за чего не появлялся на поле с ноября. По сведениям Sport, 33-летний крайний защитник скоро залечит травму и вернётся в строй до первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 10 апреля.

До встречи с парижанами «сине-гранатовым» предстоит провести два поединка Ла Лиги – против мадридского «Атлетико» (17 марта) и «Лас-Пальмаса» (30 марта).

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» оказалась сильнее итальянского «Наполи» (4:2 по сумме двух встреч).