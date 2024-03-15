Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»

15 Марта 2024 • 22:11 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо, как ожидается, будет готов сыграть против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Испанский футболист повредил спину, из-за чего не появлялся на поле с ноября. По сведениям Sport, 33-летний крайний защитник скоро залечит травму и вернётся в строй до первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 10 апреля.

До встречи с парижанами «сине-гранатовым» предстоит провести два поединка Ла Лиги – против мадридского «Атлетико» (17 марта) и «Лас-Пальмаса» (30 марта).

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» оказалась сильнее итальянского «Наполи» (4:2 по сумме двух встреч).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Маркос Алонсо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Марта
21:26
Араухо поделился ожиданиями от дуэли с Мбаппе 1
21:13
Левандовски высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.03.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Кадис Кадис
1.41 4.10 8.40
Видео
16.03.24 в 16:00
Мальорка Мальорка
Гранада Гранада
1.83 3.40 4.40
Видео
16.03.24 в 18:15
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.80 4.20 1.52
Видео
16.03.24 в 20:30
Хетафе Хетафе
Жирона Жирона
2.80 3.35 2.40
Видео
16.03.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Алавес Алавес
1.55 3.75 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
22:19 · Испания. Ла Лига
Фелиш – о матче с «Атлетико»: «На меня будут оказывать давление, но это лишь мотивирует»
22:11 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»
22:04 · Испания. Ла Лига
Насри: «Гризманн не входит в топ-5 лучших французских игроков в истории» 1
21:33 · Испания. Ла Лига
В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри 1
18:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса 1
13:00 · Испания. Ла Лига
Puma и Nike борются за «Барселону»
12:03 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» решили, кому отдадут номер Месси 2
11:18 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Мадриде 1
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может купить испанского вратаря за 60 млн евро 5
10:13 · Испания. Ла Лига
Винисиус хотел отказаться играть за «Реал» - названа причина 4
10:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать игроков ради подписания звезды «Барселоны»
09:42 · Испания. Ла Лига
Роналдо назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
14 Марта
23:43 · Испания. Ла Лига
Ла Лига подаст жалобу на болельщиков «Атлетико» из-за оскорблений в адрес Винисиуса 1
21:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски дал чёткий ответ по своему будущему
21:20 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я не боюсь Мбаппе
Все новости
Рекомендуем