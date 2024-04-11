Пети разнёс игру вратаря «ПСЖ» Доннаруммы в матче с «Барселоной»

Экс-хавбек сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о голкипере «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

«В воротах «ПСЖ» стоит трёхметровый вратарь с поднятыми вверх руками, который никогда не выходит и всегда прикован к своей линии», — цитирует бывшего игрока национальной команды издание RMC Sport.

Стоит добавить, что ответная встреча между коллективами назначена на 16 апреля в Барселоне (Испания). Игра стартует в 16.00 по московскому времени.

К слову, в последнее время итальянский голкипер часто критикуется из-за пассивной игры на выходах у своих ворот.