Роберто пропустит ответный матч с «ПСЖ»

Серхи Роберто, один из ветеранов «Барселоны» пропустит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Пройдёт он через неделю в Барселоне 16 апреля.

В проходящем в среду матче между «ПСЖ» и «Барсой» в первом тайме Роберто получил предупреждение. Таким образом, ответную игру футболист будет вынужден пропустить из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией поединка можно на нашем портале. «Барселона» по итогу первого получаса встречи повела – отличился Рафинья Диас, 1:0. К концу подходит первый тайм встречи, гости имеют больше опасных и острых моментов.