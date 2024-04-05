Ямаль рассказал, за счёт чего «Барселона» может обыграть «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мыслями о предстоящем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Первый поединок противостояния состоится 10 апреля в Париже, ответный – спустя шесть дней на поле «сине-гранатовых».

«Я с нетерпением жду матча против «ПСЖ». Это мой первый четвертьфинал.

Что нам нужно, чтобы выиграть? Нам необходимо играть так, как мы играем всегда, навязывать свой футбол, доминировать над соперниками. Эти матчи будут одними из важнейших в сезоне», – цитирует Barca Universal Ямаля.

Встреча «ПСЖ» с «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени.