Фанаты «ПСЖ» в 4 утра запустили салют перед отелем, где спали игроки «Барселоны»

Фанаты «ПСЖ» попытались сломить психологическое и физическое состояние игроков «Барселоны» перед сегодняшним четвертьфиналом Лиги чемпионов. Как сообщает Agence de presse, болельщики парижан в 4 утра по местному времени запустили салют перед отелем, где спали футболисты «Барселоны».

Источнику пока неизвестно, разбудил ли шум игроков «сине-гранатовых». Напомним, первый четвертьфинал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ» сейчас уверенно лидирует в чемпионате Франции, тогда как «Барселона» отстаёт на восемь очков от первой строчки в испанской Ла Лиге.