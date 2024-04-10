Гол в ворота «Барселоны» стал для Витиньи первым в Лиге чемпионов за всю карьеру

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

24-летний футболист поразил ворота каталонцев на 50-й минуте домашней для парижан встречи 1/4 финала, установив на табло счёт 2:1 в пользу хозяев поля. Для португальца это первый гол в рамках Лиги чемпионов за всю карьеру – потребовалось провести 23 матча. В предыдущих 22 встречах на счету хавбека значилась лишь одна голевая передача.

Витинья перешёл в «ПСЖ» из «Порту» летом 2022 года. Сумма трансфера составила более 40 млн евро. В активе игрока в общей сложности десять голов в 87 поединках в цветах парижского гранда.