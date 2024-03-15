Ямаль: «Барселона» сыграет с «ПСЖ» так же, как и обычно»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился ожиданиями от скорой встречи с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Каталонцы успешно преодолели первую стадию плей-офф, взяв верх над «Наполи» (4:2 по сумме двух встреч). Состоявшаяся в пятницу жеребьёвка 1/4 финала свела «Барселону» с «ПСЖ». Матчи пройдут 10 и 16 апреля.

«Во встречах с «ПСЖ» мы будем играть так же, как и против «Наполи». Мы постараемся пройти в следующий раунд. Как и всегда, мы будем показывать свою игру, будет делать то, что умеем», – передаёт BarcaTimes комментарии 16-летнего футболиста.

Напомним, что «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2020 года, а «ПСЖ» – впервые с 2021.