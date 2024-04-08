Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле ответил на вопрос о том, с кем из игроков «Барселоны» поддерживает связь.

«Я видел Кунде во время паузы, также звоню Гави. Мы часто с ним разговариваем перед матчами», — приводит слова Дембеле Barca Times.

Напомним, Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. Минувшим летом французский футболист перебрался в «ПСЖ».

В среду, 10 апреля, «ПСЖ» примет на своем поле «Барселону» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Ответный поединок между командами запланирован на 16 апреля.