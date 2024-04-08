Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь

08 Апреля 2024 • 16:17 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
1 2.00 X 3.95 2 3.70
10.04 22:00

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле ответил на вопрос о том, с кем из игроков «Барселоны» поддерживает связь.

«Я видел Кунде во время паузы, также звоню Гави. Мы часто с ним разговариваем перед матчами», — приводит слова Дембеле Barca Times.

Напомним, Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. Минувшим летом французский футболист перебрался в «ПСЖ».

В среду, 10 апреля, «ПСЖ» примет на своем поле «Барселону» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Ответный поединок между командами запланирован на 16 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле Жюль Кунде Гави ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Апреля
16:17
Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь
15:36
Два игрока «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной»
11:50
Мбаппе может сыграть центрального нападающего в матче с «Барселоной»
10:36
Журналист Доменек: «Я слышал, что де Йонг нацелен выйти в старте на матч с «ПСЖ»
07 Апреля
22:54
Энрике решил, кто должен сыграть в атаке «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
06 Апреля
14:47
Педри вряд ли сыграет против «ПСЖ» в первом матче
02:43
Гюндоган поделился планом «Барселоны» на матчи против «ПСЖ»
05 Апреля
22:12
Гюндоган рассказал, против какого клуба мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов
18:09
Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
11:28
Ямаль: «Буду счастлив, если Хави останется»
09:49
Ямаль дал прогноз на первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1
02:20
Ямаль рассказал, за счёт чего «Барселона» может обыграть «ПСЖ»
04 Апреля
23:42
Де Йонг вернулся в общую группу – он поможет «Барселоне» в матче с «ПСЖ»
15:33
Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
13:57
Тренер «Тулузы» дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10:39
Энрике ответил, сможет ли Заир-Эмери сыграть против «Барселоны»
10:24
Хави думает выпустить Роберто в старте на матч с «ПСЖ» 1
03 Апреля
17:34
Де Йонг и Педри до сих пор не вернулись в общую группу
02 Апреля
15:12
«У «Барселоны» будет целых десять дней отдыха» — Энрике
12:30
Игроки «Барселоны» верят, что де Йонг и Педри сыграют в первом матче с «ПСЖ»
11:01
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
10:13
Педри ответил, когда вернётся на поле
01 Апреля
21:49
Де Йонг готов выйти в старте в первом матче «Барселоны» против «ПСЖ»
13:37
«Барселона» ожидает, что Педри и де Йонг сыграют против «ПСЖ»
12:42
Педри вряд ли сможет сыграть в первом матче с «ПСЖ»
23 Марта
02:23
Хави пока не решил, какой игрок будет противостоять Мбаппе в матчах с «ПСЖ»
20 Марта
22:23
Ямаль рассказал, о каком голе он мечтает
16 Марта
17:55
Энрике высказался о фаворитах Лиги чемпионов
04:39
«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках
00:31
Стало известно, когда вернётся Педри 1
15 Марта
23:29
Ямаль: «Барселона» сыграет с «ПСЖ» так же, как и обычно»
23:03
Хакими: «Хочу быть частью первого триумфа «ПСЖ» в Лиге чемпионов»
22:42
Кубарси высказался о шансах «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» 1
22:11
Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»
21:26
Араухо поделился ожиданиями от дуэли с Мбаппе 1
21:13
Левандовски высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
16:17 · Лига чемпионов
Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь
15:53 · Англия. Премьер-лига
Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Тухеля могут уволить, если «Бавария» проиграет первый матч с «Арсеналом»
15:40 · Лига чемпионов
Назван главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году, Фоден ворвался в тройку 2
15:36 · Франция. Лига 1
Два игрока «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной»
15:27 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Анчелотти не должен извиняться за то, что оставил меня на скамейке в матче на «Этихаде»
14:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не стал скрывать, что нервничает перед матчем с «Манчестер Сити»
14:37 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Год назад нам не хватило смелости, когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:4»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти рассказал, как отсутствие Уокера может повлиять на игру Винисиуса
14:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, переживает ли, что 4 игрока могут пропустить ответный матч с «Манчестер Сити»
14:16 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Был удивлён тем, каким игроком оказался Беллингем»
14:12 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Начо или Тчуамени? Центр обороны будет определять тренер»
14:06 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Я бы не назвал Холанна своим самым сложным соперником»
14:04 · Лига чемпионов
Три игрока «Манчестер Сити» не тренировались перед матчем с «Реалом»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Гнабри: «Арсенал показывает очень хорошие результаты начиная с нового года»
Все новости
Рекомендуем