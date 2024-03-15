Кубарси высказался о шансах «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился мнением о предстоящих встречах с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

17-летний футболист стал одним из героев ответного матча каталонцев против «Наполи» (3:1). Команда Хави Эрнандеса одолела итальянцев с общим счётом 4:2, а в соперники по четвертьфиналу получила «ПСЖ», который взял верх над «Реал Сосьедадом» в 1/8 финала (4:1).

«Сейчас в турнире остаются только команды топ-уровня, – считает Кубарси, которого цитируют испанские СМИ. – Нас ждёт очень сложное противостояние, необходимо выложиться на все 100%. Мы должны подойти к матчам против «ПСЖ» с таким же амбициозным настроем, как во встречах с «Наполи», – заявил юный центрбек.