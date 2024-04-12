Рафинья — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас признан лучшим футболистом текущей недели в Лиге чемпионов. Об этом вещает официальный сайт УЕФА.

Напомним, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла на выезде «ПСЖ» со счетом 3:2. Рафинья провел на поле 76 минут и оформил дубль. Стоит сказать, что бразилец был признан лучшим игроком встречи.

Добавим, что на награду лучшего игрока недели претендовали Фил Фоден («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» пройдет 16 апреля, начало — в 22:00 по мск.