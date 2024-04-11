​Гюндоган: «Прекрасный вечер»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов. Каталонская «Барселона» подтвердила свой прогресс, обыграв в гостях «ПСЖ» и заработав статус фаворита перед ответным матчем. Итогами игры очень доволен немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, автор голевой передачи в прошедшей игре:

- Прекрасный вечер в Париже! Я очень горжусь игрой, которую мы показали. Но нам надо повторить это через неделю, - цитирует слова немецкого полузащитника официальный сайт «Барселоны».

Ответные матчи состоятся уже через неделю. В последний раз «Барса» побеждала в ЛЧ в 2015 году.