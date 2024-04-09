Кристенсен не успевает восстановиться к матчу «Барселоны» с «ПСЖ»

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен рискует пропустить предстоящий матч против «ПСЖ».

«Сине-гранатовые» рассчитывают на помощь датчанина в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Париже в среду, однако на данный момент центрбек не достиг стопроцентной готовности, докладывает журналист Тони Хуанмарти. Вопрос участия Кристенсена в матче будет решаться в последней предматчевой тренировке каталонцев. Если позитивных сдвигов не произойдёт, место 27-летнего игрока, как ожидается, займёт Серхи Роберто.

Матч «ПСЖ» против «Барселоны» стартует в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в следующий вторник, 16 апреля.