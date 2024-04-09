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«Барселоне» не понравился призыв Фелиша подписать Силву

09 Апреля 2024 • 11:33 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 2.85 X 3.50 2 2.60
Через 8 ч. 31 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заверил журналистов, что его команда не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов. Напомним, с 2011 года катарские инвесторы вложили в парижскую команду огромные деньги, но она до сих пор ни разу не смогла выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов. Скорее, наоборот. Мы ни разу в своей истории не выигрывали турнир. «Барселона» же побеждала 5 раз. Мы не чувствуем давление, но наши амбиции огромны», – сказал Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» за свою историю максимум доходил в Лиге чемпионов до стадии финала, где в 2020 году проиграл «Баварии».

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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
09 Апреля 2024 в 12:54
прошу взять во внимание что заголовок не соответствует статье..))
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