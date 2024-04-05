Ямаль: «Буду счастлив, если Хави останется»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль очень хочет, чтобы главный тренер Хави Эрнандес остался в команде. Напомним, испанский специалист объявил об уходе по окончании сезона, но руководство всё ещё надеется его переубедить.

«Буду счастлив, если Хави останется. Честно говоря, мне очень этого хочется. Думаю, будучи 16-летним парнем я не могу сейчас пойти к тренеру в кабинет и попросить его остаться. При этом я думаю, Хави знает, чего хочет весь состав. Мы хотим, чтобы он остался», – цитирует Ямаля Barca Universal.

Именно Хави летом дал возможность 16-летнему Ямалю заиграть в основном составе «Барселоны». На счету Ламина 4 гола и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.