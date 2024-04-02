Педри ответил, когда вернётся на поле

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы. Ранее сообщалось, что хавбек может принять участие уже в первом матче с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, игра на «Парк де Пренс» состоится на следующей неделе.

«Сейчас я не могу назвать точную дату возвращения, но восстановление сейчас проходит хорошо. Я надеюсь вернуться очень скоро. Хорошо себя чувствую в психологическом плане. Я думаю о том, как бы поскорее вернуться и насладиться футболом», – цитирует Педри итальянский журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Педри отметился двумя голами и двумя ассистами в Ла Лиге.