Два игрока «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной»

Два футболиста «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной», который состоится послезавтра в Париже в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Адриен Гренье, нападающий Брэдли Баркола и полузащитник Уоррен Заир-Эмери приняли участие в сегодняшней тренировке команды в рамках подготовки к матчу с «Барселоной». При этом источник также дал понять, что парижанам точно не поможет защитник Норди Мукиэле. Учитывая дисквалификацию Ашрафа Хакими, парижане останутся без двух правых защитников.

Игра между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду в 22:00 по московскому времени.