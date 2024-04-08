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Два игрока «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной»

08 Апреля 2024 • 15:36 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
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10.04 22:00

Два футболиста «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной», который состоится послезавтра в Париже в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Адриен Гренье, нападающий Брэдли Баркола и полузащитник Уоррен Заир-Эмери приняли участие в сегодняшней тренировке команды в рамках подготовки к матчу с «Барселоной». При этом источник также дал понять, что парижанам точно не поможет защитник Норди Мукиэле. Учитывая дисквалификацию Ашрафа Хакими, парижане останутся без двух правых защитников.

Игра между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Норди Мукиэле Уоррен Заир-Эмери Брэдли Баркола ещё теги

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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