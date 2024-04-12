​Маркииньос установил новый рекорд «ПСЖ»

Парижский «ПСЖ» проиграл первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселоне», и теперь будет пытаться отыграться через неделю в ответном матче. Для бразильского защитника Маркиньоса это был 436-й, рекордный матч в составе «ПСЖ».

Ранее он сравнялся по количеству матчей с бывшим игроком клуба Жан-Марком Пилоржем, и выступление против «Барселоны» стало рекордным. Любопытно, что рекорд не обновлялся более сорока лет - Пилорж побил предыдущее достижение в мае 1983 года, сыграв свой 291-й матч, ставший рекордным (позже он поднял планку до 435 матчей). Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года.