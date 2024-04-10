Кристенсен забил «ПСЖ» в свой день рождения

Второй день подряд мы наблюдаем в Лиге чемпионов безумные по своей развязке матчи. Андреас Кристенсен, вышедший на замену датский защитник «Барселоны» отправил мяч в ворота «ПСЖ» в гостевом матче и вывел «сине-гранатовых» вперёд – 3:2. Что самое любопытное, забил датчанин в свой день рождения. 10 апреля он отмечает свой 28-й по счёту личный праздник.

Напомним, что парижане в начале первого тайма вырвались вперёд – 2:1. Но после «Барса» сначала сравняла счёт вторым голом Рафиньи за матч, а после Кристенсен вывел гостей из Испании вперёд.

Текстовая трансляция изумительной игры – на нашем портале.