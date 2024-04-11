Хави: «ПСЖ» остаётся фаворитом противостояния»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что «ПСЖ» по-прежнему имеет отличные шансы на выход в полуфинал.

«Сине-гранатовые» победили в Париже в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 3:2 благодаря дублю Рафиньи и голу Андреаса Кристенсена. В следующий вторник команды проведут ответную встречу на поле «Барселоны».

«ПСЖ» остаётся фаворитом этого противостояния. Нам будет очень трудно добиться победы в Барселоне.

Сегодня мы сыграли хорошо благодаря единству в обороне. Я горжусь тем, что всё сработало.

В последние годы «Барселона» переживала неудачи в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что теперь призраки мертвы. Сегодняшняя победа показывает, что «Барселона» жива», – заявил в послематчевом интервью Хави.