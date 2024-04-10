Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле

«ПСЖ» и «Барселона» сошлись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс».

Эта пара подарила массу ярких матчей в Лиге чемпионов, и пусть сейчас «ПСЖ» и «Барселона» совсем не в тех кондициях, но интрига сохранилась примерно на том же уровне. А тут ещё и вывеска Хави против Луиса Энрике – первый играл и учился под руководством второго. И очень хорошо он подготовился к матчу против своего наставника. Да, «ПСЖ» начал с прогнозируемых позиционных атак, но оборона «Барсы» во глава с 17-летним Кубарси действовала очень спокойно.

Самое главное, каталонцы приготовили массу ответных ходов. Простым выносом Тер Штегена был организован выход Рафиньи на Доннарумму. Итальянец вылетел за пределы штрафной площади, бразилец попытался проткнуть мяч сквозь него – не получилось. Но этот момент запомнили: неуверенная игра Доннаруммы на выходах (и вообще) стала важным фактором.

Следующий раз Джанлуиджи устроил настоящий пожар в своей штрафной площади на угловом ударе. Вылетел на Левандовски, проиграл позицию, потерял ворота. Роберт перебросил голкипера и уже видел гол, но Нуну Мендеш вынес мяч с «ленточки». Неуверенность Доннаруммы Рафинья решил подкрепить дальним ударом. С неким опозданием итальянец метнулся в угол, но всё-таки парировал.

А что «ПСЖ»? У хозяев вообще не было толковых моментов. Асенсио растворился, Мбаппе попадал под подкаты Кубарси и в офсайды, Ли Кан Ин в атаке почти не получал мяча. «Барселона» же вела игру более осознанно и под занавес тайма счёт открыла. Ламин Ямаль справа вырезал передачу «шведой», Доннарумма вылетел, опередил Левандовски, но сыграл неудачно, отбросив мяч точно на Рафинью. Бразилец подстроился, отправив мяч в пустой угол ворот – 0:1.

Но всё резко изменилось после перерыва. Мбаппе после передачи Дембеле прострелил, а отскок от Араухо достался как раз Усману. Тот простым финтом переложил мяч под левую ногу и пальнул под перекладину метров с десяти – 1:1. В следующей атаке Фабиан Руис элегантно дождался забегания Витиньи и в ножку тому вложил. Португалец долетел до угла вратарской площади, откуда катнул в дальний – 2:1. Переворот за четыре минуты.

«ПСЖ» давил и далее, но открытый футбол сказался, «Барселона» тоже нашла, чем ответить. Педри появился на 61-й минуте, а уже на 62-й исполнил конфетную закидушку из центра поля. На передачу открылся Рафинья, выскочил на Доннарумму и ударов слёту поразил цель – 2:2. Обмен ударами продолжился. Рафинья заходил на хет-трик, смачно зарядив с дальней дистанции – Доннарумма намертво накрыл. Усман Дембеле вышел на рандеву с тер Штегеном, на точность бил в дальний угол, но попал в штангу.

А завершилось всё голом Кристенсена. И опять сработала замена Хави. Андреас только появился на поле, как выиграл верх на угловом ударе, из центра вратарской площади расстреляв Доннарумму – 2:3! Великолепный матч с постоянными «горками». Завершился он победой «Барселоны», забравшей статус фаворита пары перед ответной игрой.