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Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле

10 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать (20)
ПСЖ
2:3
Барселона
окончен

«ПСЖ» и «Барселона» сошлись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс».

Протокол игры  
ПСЖ2:3Барселона
  37'Рафинья Диас (0:1)
(1:1) Дембеле Усман48'  
(2:1) Витинья II51'  
  62'Рафинья Диас (2:2)
  77'Кристенсен Андреас (2:3)
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос МаркосЭрнандес ЛюкаБералдо Лукас  89'Мендеш НунуКан-Ин Ли 61' (Заир-Эмери Уоррен ( 61') Витинья II  65'Фабиан Руис 86' (Рамуш Гонсалу ( 86') Дембеле УсманАсенсио Марко 46' (Баркола Бредли ( 46') Мбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосУгарте МануэльШкриньяр МиланКоло-Муани РандальДанилу ПерейраМаюлу СенниНавас КейлорЗаге ЙорамТенас Арнау
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдКубарси Пау  82'Канселу ЖоауРоберто Серхи  34' 61' (Педри ( 61') Де Йонг Френки 75' (Кристенсен Андреас ( 75'  88') Ямаль Ламин 61' (Фелиш Жоау ( 61') Гюндоган Илкай 86' (Лопес Фермин ( 86'  89') Рафинья Диас 76' (Торрес Ферран ( 76') Левандовски Роберт
Запасные: Роке ВиторПенья ИньякиАстралага АндерФорт ЭкторИньиго МартинесАлонсо МаркосРомеу Ориоль
10 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Эта пара подарила массу ярких матчей в Лиге чемпионов, и пусть сейчас «ПСЖ» и «Барселона» совсем не в тех кондициях, но интрига сохранилась примерно на том же уровне. А тут ещё и вывеска Хави против Луиса Энрике – первый играл и учился под руководством второго. И очень хорошо он подготовился к матчу против своего наставника. Да, «ПСЖ» начал с прогнозируемых позиционных атак, но оборона «Барсы» во глава с 17-летним Кубарси действовала очень спокойно.

Самое главное, каталонцы приготовили массу ответных ходов. Простым выносом Тер Штегена был организован выход Рафиньи на Доннарумму. Итальянец вылетел за пределы штрафной площади, бразилец попытался проткнуть мяч сквозь него – не получилось. Но этот момент запомнили: неуверенная игра Доннаруммы на выходах (и вообще) стала важным фактором.

Следующий раз Джанлуиджи устроил настоящий пожар в своей штрафной площади на угловом ударе. Вылетел на Левандовски, проиграл позицию, потерял ворота. Роберт перебросил голкипера и уже видел гол, но Нуну Мендеш вынес мяч с «ленточки». Неуверенность Доннаруммы Рафинья решил подкрепить дальним ударом. С неким опозданием итальянец метнулся в угол, но всё-таки парировал.

А что «ПСЖ»? У хозяев вообще не было толковых моментов. Асенсио растворился, Мбаппе попадал под подкаты Кубарси и в офсайды, Ли Кан Ин в атаке почти не получал мяча. «Барселона» же вела игру более осознанно и под занавес тайма счёт открыла. Ламин Ямаль справа вырезал передачу «шведой», Доннарумма вылетел, опередил Левандовски, но сыграл неудачно, отбросив мяч точно на Рафинью. Бразилец подстроился, отправив мяч в пустой угол ворот – 0:1.

Но всё резко изменилось после перерыва. Мбаппе после передачи Дембеле прострелил, а отскок от Араухо достался как раз Усману. Тот простым финтом переложил мяч под левую ногу и пальнул под перекладину метров с десяти – 1:1. В следующей атаке Фабиан Руис элегантно дождался забегания Витиньи и в ножку тому вложил. Португалец долетел до угла вратарской площади, откуда катнул в дальний – 2:1. Переворот за четыре минуты.

«ПСЖ» давил и далее, но открытый футбол сказался, «Барселона» тоже нашла, чем ответить. Педри появился на 61-й минуте, а уже на 62-й исполнил конфетную закидушку из центра поля. На передачу открылся Рафинья, выскочил на Доннарумму и ударов слёту поразил цель – 2:2. Обмен ударами продолжился. Рафинья заходил на хет-трик, смачно зарядив с дальней дистанции – Доннарумма намертво накрыл. Усман Дембеле вышел на рандеву с тер Штегеном, на точность бил в дальний угол, но попал в штангу.

А завершилось всё голом Кристенсена. И опять сработала замена Хави. Андреас только появился на поле, как выиграл верх на угловом ударе, из центра вратарской площади расстреляв Доннарумму – 2:3! Великолепный матч с постоянными «горками». Завершился он победой «Барселоны», забравшей статус фаворита пары перед ответной игрой.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (20) Все комментарии
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Alex1972
11 Апреля 2024 в 00:32
Пожалуй по делу..
SpsGod
11 Апреля 2024 в 00:17
Молодцом Барса, как по мне, ПСЖ для Барсы хорошая проверка.
Мбаппе быстрый, но такой деревянный в коротких дриблингах, не хватает ему тонкости, исключительно на скорости пытается пройти, а если на скорости не пройти то все, тупик.
Лёва все, он закончился, старый.
Интрига осталась, интересный будет второй матч)
Шарипов Тахир
11 Апреля 2024 в 00:12
Супер результат матча для Барселоны! Впервые за долгое время появляется шанс пройти в ЛЧ как можно дальше, вплоть до финала. По крайней мере пройти ПСЖ можно вполне, главное , дома сыграть собранно. В общем, всех болельщиков Барсы с победой и возвращением обоснованной надежды на хороший исход в ответной игре!
Sergey999
11 Апреля 2024 в 00:23
А почему бы не замахнуться на победу???))
NOBODY
11 Апреля 2024 в 00:07
по матчу - Барса разочаровала, "реалисты" так надеялись на крупное поражение, а они....даже выиграли.....и вот скажите, за что вас, Барса любить???? ))))))
TEREX
11 Апреля 2024 в 00:17
а ха ха ха..)) малаца павлуша..))харошый юмар..добрый..))
NOBODY
11 Апреля 2024 в 00:06
насчет ответок кстати, мол еще ничего не решено.....вспомнился Милан Депортиво...4-1 в 1 матче в пользу Милана при тотальном преимуществе....а потом 4-0, как будто играла другая команда.....так что хз кто пройдет
Bartimeus
11 Апреля 2024 в 00:17
Не тот случай же, Барса не выиграла крупно и гостевые голы уже ничего не дают. Заруба будет в ответном матче, конечно.
Bartimeus
11 Апреля 2024 в 00:04
Первый тайм за Барсой, второй за ПСЖ. Казалось, поплывет Барса после второго пропущенного, однако не расклеились и неплохо контратаковали. Замены Хави решили игру, на удивление.
Ничего не ясно, все решится в ответке.
pol-black
11 Апреля 2024 в 00:01
хорошая игра. хороший результат. Кубарси с Араухо отлично отыграли, только Пао устал в концовке. Ямаль тоже сдох. вовремя заменили. замены конечно сыграли - Хави здесь не промахнулся. Рафинья - сегодня просто король был. обычно моменты порет, а здесь просто шикарно отыграл. и Педри тоже после травмы был очень хорош.
Мбаппе закрыли, Дембеле не привык сам много забивать - вот и не получилось у французов много забить. Барса кроме начала второго тайма и начала первого вообще лучше смотрелась.
отличный результат! ждём домашнюю игру!
NOBODY
11 Апреля 2024 в 00:00
отскочили )))) Хави глядишь такими темпами поверит в то, что он тренер, а не физрук ))))
pol-black
11 Апреля 2024 в 00:01
мадрид вчера и так не отскочил )))
NOBODY
11 Апреля 2024 в 00:02
и не говори ))
TEREX
10 Апреля 2024 в 23:59
ну чЁЁ..)) палажа руку на каленку..)) у прыжан чирис чур многа пантоф и ашыбак и абрезаф..)) а забивать та када будут..наверная в гастях у путалоны..))
Sergey999
10 Апреля 2024 в 23:58
Ну что-ж, очень похож на вчерашний матч. Будь ПСЖ поудачливее в моментах быть бы разгрому, а так Барса свои шансы использовала. Будем надеятся что ответные матчи Реала и Барсы будут огнище)))
pol-black
11 Апреля 2024 в 00:02
у Барсы шансов не меньше было, а то даже и побольше.
Bartimeus
11 Апреля 2024 в 00:08
А если Барса бы все свои моменты реализовала?) футбол не хоккей как бы
Vova52
10 Апреля 2024 в 23:57
Молодцы , великолепно.....
типафутбольныйаналитик
10 Апреля 2024 в 23:56
Не ожиданная победа Барселоны. Такими темпами можно и до финала дойти, а там глядишь и шестой ЛЧ.
Bartimeus
11 Апреля 2024 в 00:12
Честно говоря, да. Ждал тяжелой игры с 3-4 пропущенными, но Мбаппе сожрали. Хорошо бы и в ответке его выключить, он и в одиночку может многое. 3 года назад вообще уничтожил оборону Барсы на Камп Ноу.
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