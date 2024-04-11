Луис Энрике: «Меня совсем не удивил план Хави»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признался, что не был удивлён тактическим планом «Барселоны».

Каталонцы выиграли первую встречу четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов, прошедшую в Париже, со счётом 3:2.

«Я совсем не был удивлён планом Хави. Чтобы противостоять нашему прессингу, «Барселона» использовала длинные передачи, что неудивительно, когда твой вратарь – тер Штеген, а нападающий – Левандовски», – цитирует Barca Universal тренера парижан.

Напомним, что Луис Энрике работал в «Барселоне» с 2014 по 2017 год. Должность в «ПСЖ» испанец занял перед началом текущего сезона.