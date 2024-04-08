Мбаппе может сыграть центрального нападающего в матче с «Барселоной»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в грядущем матче с «Барселоной» может сыграть в центре, а не на позиции вингера. Напомним, команды встретятся между собой в среду в Париже в рамках первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов.

По информации от Mundo Deportivo, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике думает, что в матче с «Барселоной» было бы целесообразно выпустить Мбаппе в центре нападения. Напомним, обычно Килиан в этом сезоне выступает на позиции левого вингера.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе отметился 24 голами и 6 ассистами в 26 матчах. Килиан летом с большой долей вероятности станет новичком мадридского «Реала».