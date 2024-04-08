Журналист Доменек: «Я слышал, что де Йонг нацелен выйти в старте на матч с «ПСЖ»

Испанский журналист Ориоль Доменек поделился интересной информацией о состоянии полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Напомним, в среду каталонцам предстоит сыграть важный матч против «ПСЖ» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Исходя из того, что я слышал, де Йонг нацелен выйти в старте на матч с «ПСЖ». Думаю, Хави готовит кое-что новое в плане игровой философии», – написал Доменек в социальных сетях.

Напомним, де Йонг пропустил последние несколько недель из-за травмы. Ранее сообщалось, что если Френки и выйдет на поле в Париже, нидерландец сделает это со скамейки запасных.