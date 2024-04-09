УЕФА объявил цены билетов на финал Лиги чемпионов

УЕФА запустил продажу билетов на финальный матч Лиги чемпионов. Стала известна цена билетов на столь важное футбольное событие.

Самые дешёвые билеты стоят 60 фунтов (около 7000 рублей) – они зарезервированы для фанатов команд-финалистов и для лиц с ограниченными возможностями.

Дальше идут билеты трёх категорий в зависимости от места. Они стоят 160, 430 и 610 фунтов, то есть примерно 19, 50 и 72 тысячи рублей.

Билеты категории «Прайм» можно купить за 2900 фунтов (около 340 тысяч рублей). Также есть ещё более дорогие билеты в рамках пакетов гостеприимства.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня на «Уэмбли».