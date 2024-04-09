Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Энрике: «ПСЖ» не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов»

09 Апреля 2024 • 11:21 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
1 2.00 X 3.90 2 3.75
10.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заверил журналистов, что его команда не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов. Напомним, с 2011 года катарские инвесторы вложили в парижскую команду огромные деньги, но она до сих пор ни разу не смогла выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов. Скорее, наоборот. Мы ни разу в своей истории не выигрывали турнир. «Барселона» же побеждала 5 раз. Мы не чувствуем давление, но наши амбиции огромны», – сказал Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» за свою историю максимум доходил в Лиге чемпионов до стадии финала, где в 2020 году проиграл «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Луис Энрике ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Апреля
11:06
Энрике: «Мы должны показать лучшую версию себя, чтобы доставить «Барселоне» проблемы»
11:00
Экс-тренер «ПСЖ» Фернандес ответил, сможет ли Мбаппе сделать разницу в матчах с «Барселоной»
10:29
Бывший тренер «ПСЖ» Фернандес назвал фаворита матча с «Барселоной»
08 Апреля
23:50
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ – Барселона Лиги чемпионов – 10 апреля 2024
16:17
Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь
15:36
Два игрока «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной»
11:50
Мбаппе может сыграть центрального нападающего в матче с «Барселоной»
10:36
Журналист Доменек: «Я слышал, что де Йонг нацелен выйти в старте на матч с «ПСЖ»
09:59
Хави собирается выпустить атакующий состав в первом матче с «ПСЖ»
07 Апреля
22:54
Энрике решил, кто должен сыграть в атаке «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
06 Апреля
14:47
Педри вряд ли сыграет против «ПСЖ» в первом матче
02:43
Гюндоган поделился планом «Барселоны» на матчи против «ПСЖ»
05 Апреля
22:12
Гюндоган рассказал, против какого клуба мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов
18:09
Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
11:28
Ямаль: «Буду счастлив, если Хави останется»
09:49
Ямаль дал прогноз на первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1
02:20
Ямаль рассказал, за счёт чего «Барселона» может обыграть «ПСЖ»
04 Апреля
23:42
Де Йонг вернулся в общую группу – он поможет «Барселоне» в матче с «ПСЖ»
15:33
Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
13:57
Тренер «Тулузы» дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10:39
Энрике ответил, сможет ли Заир-Эмери сыграть против «Барселоны»
10:24
Хави думает выпустить Роберто в старте на матч с «ПСЖ» 1
03 Апреля
17:34
Де Йонг и Педри до сих пор не вернулись в общую группу
02 Апреля
15:12
«У «Барселоны» будет целых десять дней отдыха» — Энрике
12:30
Игроки «Барселоны» верят, что де Йонг и Педри сыграют в первом матче с «ПСЖ»
11:01
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
10:13
Педри ответил, когда вернётся на поле
01 Апреля
21:49
Де Йонг готов выйти в старте в первом матче «Барселоны» против «ПСЖ»
13:37
«Барселона» ожидает, что Педри и де Йонг сыграют против «ПСЖ»
12:42
Педри вряд ли сможет сыграть в первом матче с «ПСЖ»
23 Марта
02:23
Хави пока не решил, какой игрок будет противостоять Мбаппе в матчах с «ПСЖ»
20 Марта
22:23
Ямаль рассказал, о каком голе он мечтает
16 Марта
17:55
Энрике высказался о фаворитах Лиги чемпионов
04:39
«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках
00:31
Стало известно, когда вернётся Педри 1
15 Марта
23:29
Ямаль: «Барселона» сыграет с «ПСЖ» так же, как и обычно»
23:03
Хакими: «Хочу быть частью первого триумфа «ПСЖ» в Лиге чемпионов»
22:42
Кубарси высказался о шансах «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» 1
22:11
Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»
21:26
Араухо поделился ожиданиями от дуэли с Мбаппе 1
21:13
Левандовски высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте «Ливерпуль» выбрал нового тренера «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду кулаком замахнулся на судью Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
«Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» не понравился призыв Фелиша подписать Силву
11:21 · Испания. Ла Лига
Энрике: «ПСЖ» не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов»
11:06 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Мы должны показать лучшую версию себя, чтобы доставить «Барселоне» проблемы»
11:00 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «ПСЖ» Фернандес ответил, сможет ли Мбаппе сделать разницу в матчах с «Барселоной»
10:29 · Испания. Ла Лига
Бывший тренер «ПСЖ» Фернандес назвал фаворита матча с «Барселоной»
09:51 · Испания. Ла Лига
Тчуамени и Камавинга выйдут в старте у «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
09:46 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Беллингем тронул сердца всех своих партнёров, он особенный»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Уокер лучше всех мог контролировать Винисиуса, нам нужно найти решение»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Хави Гарсия сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»
09:10 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес, которого приговорили к тюрьме, хочет вернуться в футбол
09:05 · Испания. Ла Лига
В Испании сообщили, что Лунин продлит контракт с «Реалом»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Реала» Касильяс назвал две лучших команды мира
08:41 · Италия. Серия А
«Милан» хочет усилиться полузащитником «Реала» 1
07:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, готов ли стать тренером
07:40 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, будет ли «Барселона» его последним клубом
Все новости
Рекомендуем