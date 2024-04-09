Энрике: «ПСЖ» не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заверил журналистов, что его команда не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов. Напомним, с 2011 года катарские инвесторы вложили в парижскую команду огромные деньги, но она до сих пор ни разу не смогла выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов. Скорее, наоборот. Мы ни разу в своей истории не выигрывали турнир. «Барселона» же побеждала 5 раз. Мы не чувствуем давление, но наши амбиции огромны», – сказал Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» за свою историю максимум доходил в Лиге чемпионов до стадии финала, где в 2020 году проиграл «Баварии».