Дембеле забил «Барселоне», это лишь второй гол Усмана в сезоне

В начале второго тайма игры четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Барселоной» парижане точным ударом Усмана Дембеле сравняли счёт – 1:1.

Что любопытно, этот гол стал для Дембеле лишь вторым в текущем сезоне, если брать только клубный уровень. Ранее он забивал только в рамках Лиги 1 в ворота «Монако» (5:2) ещё в ноябре прошлого года.

Также по совместительству этот гол стал для Дембеле первым в 2024 календарном году – и сразу в ворота «Барселоны».

Напомним, что следить за событиями игры «ПСЖ» и «Барсы» можно на нашем портале. Парижане оперативно вырвались вперёд и уже ведут – 2:1.