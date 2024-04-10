Легендарный Роналдиньо пришёл на матч своих бывших команд

Бывшая бразильская звезда футбола Роналдиньо замечен на матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной». Оператор трансляции игры, что проходит в Париже, взял в фокус лицо знаменитого экс-игрока, сидящего на трибунах арены «Парк де Пренс».

Напомним, что «ПСЖ» и «Барса» - бывшие команды Роналдиньо. В составе парижан «волшебник» выступал с 2001 по 2003 годы. После он перебрался в Барселону, где выступал за одноимённый клуб пять лет – до 2008 года.

После в его карьере были «Милан», «Атлетико Минейро», «Фламенго», «Флуминенсе» и мексиканский «Керетаро».

Текстовая трансляция матча «Барселоны» и «ПСЖ» - на нашем портале.