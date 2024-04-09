Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы все травмированные игроки «Барселоны» смогли сыграть с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался насчёт ситуации с травмированными игроками «Барселоны». Напомним, завтрашнюю игру против парижан пропустят такие футболисты, как Педри и Гави. Участие Андреаса Кристенсена и Френки де Йонга находится под вопросом.

«Мне бы хотелось, чтобы все травмированные игроки «Барселоны», включая Гави, смогли сыграть с «ПСЖ». Я предпочитаю наносить поражение соперникам, которые играют с сильнейшим составом», – сказал Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» в завтрашнем матче не сможет помочь правый защитник Ашраф Хакими, у которого перебор жёлтых карточек.