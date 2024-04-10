«ПСЖ» огласил состав на битву с «Барселоной», Мбаппе и Дембеле – в основе

Французский «ПСЖ» назвал свой состав перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В нём парижане, напомним, сыграют против «Барселоны» дома на «Парк де Пренс». Выглядит он так:

Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Эрнандес, Маркиньос, Фабиан Руис, Витинья, Кан-Ин, Асенсио, Дембеле, Мбаппе.

«ПСЖ» в рамках национального чемпионата практически оформил чемпионство. Последний матч против «Клермона» в рамках Лиги 1 коллектив провёл резервным составом.

Текстовую трансляцию игры «ПСЖ» - «Барселона» неизменно проведёт наш портал. Ранее свой стартовый состав назвали гости из Каталонии.