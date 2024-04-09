Экс-тренер «ПСЖ» Фернандес ответил, сможет ли Мбаппе сделать разницу в матчах с «Барселоной»

Бывший наставник «ПСЖ» Луис Фернандес поделился ожиданиями от выступлений нападающего Килиана Мбаппе в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Сможет ли Мбаппе сделать разницу в матчах с «Барселоной»? Разница делается не одним игроком, а талантливой группой. У «ПСЖ» есть Килиан, но у «Барселоны» есть Ямаль, Левандовски и Рафинья. Можно ли остановиться Мбаппе? Это можно сделать с любым игроком. Я противостоял Зидану и Платини, но смог их остановить. Топовые футболисты не могут делать разницу в каждом матче», – цитирует Фернандеса Barca Universal.

Напомним, Мбаппе летом с большой долей вероятности свободным агентом перейдёт в мадридский «Реал».