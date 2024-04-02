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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов

02 Апреля 2024 • 11:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказал мнение насчёт того, какие команды сыграют в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, испанец в настоящий момент восстанавливается после повреждения, но не теряет надежд сыграть против «ПСЖ» в четвертьфинале самого престижного еврокубка.

«Финал Лиги чемпионов? Думаю, сыграют «Барселона» и «Манчестер Сити», но вывеска «Барселона» – «Реал» Мадрид тоже была бы неплохой», – цитирует Педри The Residency.

Напомним, в случае выхода в полуфинал, «Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико» или дортмундской «Боруссией». «Реал» и «Манчестер Сити» встретятся друг с другом в четвертьфинале.

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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