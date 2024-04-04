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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике ответил, сможет ли Заир-Эмери сыграть против «Барселоны»

04 Апреля 2024 • 10:39 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, сможет ли полузащитник Уоррен Заир-Эмери принять участие в матче против каталонской «Барселоны» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, во вчерашнем матче с «Ренном» в полуфинале Кубка Франции Заир-Эмери был заменён на 76-й минуте.

«Заир-Эмери избежал травмы. Он получил ушиб, ничего страшного не произошло. Уоррен не должен испытать проблем в предстоящих матчах», – сказал Энрике на пресс-конференции после выхода в финал Кубка Франции.

Заир-Эмери в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции отметился двумя голами и двумя ассистами.

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