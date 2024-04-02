«У «Барселоны» будет целых десять дней отдыха» — Энрике

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

— У «Барселоны» будет целых десять дней отдыха, а мы будем продолжать играть. Но в текущей ситуации я говорю, что лучше провести три матча, хотя если бы у нас было десять свободных дней, то я бы подстроился, — цитирует Энрике RMC Sport.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 апреля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Ответный четвертьфинальный поединок запланирован на 16 апреля.