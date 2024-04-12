Хави: Нам ещё предстоит пройти долгий путь

Рулевой «Барселоны» Хави после победы над «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матча Лиги чемпионов заявил, что сильнейший в этом противостоянии пока не определён.

- Понимаю чувства наших болельщиков, но впереди нам предстоит пройти ещё долгий путь. В первом матче с «ПСЖ» мы добились хорошего результата, но впереди ещё один матч, нужно быть готовыми, - цитирует испанского специалиста Mundo Deportivo.

10 апреля каталонцы обыграла «ПСЖ» во Франции со счётом 3:2. Ответная встреча пройдёт в Барселона 16 апреля, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.