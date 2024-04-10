Будет ли Мбаппе замаринован на лавке: Угадываем составы на матч «ПСЖ» – «Барселона»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет в гостях против «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выдаёт версию составов команд на эту встречу.

«ПСЖ»: Доннарумма, Эрнандес, Мендеш, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Коло-Муани, Рамуш, Дембеле.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Лопес, Рафинья Диас, Левандовски, Ямаль.

Главная интрига – выпустит ли Луис Энрике в старте Килиана Мбаппе? Рискнём и предположим, что отрядит на замену во втором тайме. В составе «ПСЖ» восстановился от травмы бедра Баркола.

С «Барселоной» на выезд из-за травмы не отправился только Бальде. Гави полетел в Париж, но точно не сыграет. Возможно, появятся на поле оправившиеся от повреждений Де Йонг и Педри.

Стартовый свисток в матче «ПСЖ» – «Барселона» прозвучит сегодня, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция этой встречи пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов