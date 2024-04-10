Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Будет ли Мбаппе замаринован на лавке: Угадываем составы на матч «ПСЖ» – «Барселона»

10 Апреля 2024 • 09:30 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Барселона
1 2.00 X 3.90 2 3.75
Через 11 ч. 11 мин.

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет в гостях против «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выдаёт версию составов команд на эту встречу.

«ПСЖ»: Доннарумма, Эрнандес, Мендеш, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Коло-Муани, Рамуш, Дембеле.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Лопес, Рафинья Диас, Левандовски, Ямаль.

Главная интрига – выпустит ли Луис Энрике в старте Килиана Мбаппе? Рискнём и предположим, что отрядит на замену во втором тайме. В составе «ПСЖ» восстановился от травмы бедра Баркола.

С «Барселоной» на выезд из-за травмы не отправился только Бальде. Гави полетел в Париж, но точно не сыграет. Возможно, появятся на поле оправившиеся от повреждений Де Йонг и Педри.

Стартовый свисток в матче «ПСЖ» – «Барселона» прозвучит сегодня, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция этой встречи пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Лига Чемпионов Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Апреля
09:30
Будет ли Мбаппе замаринован на лавке: Угадываем составы на матч «ПСЖ» – «Барселона» 1
02:02
ПСЖ - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Апреля
23:34
Хави ответил на слова Луиса Энрике о стиле «Барселоны»
23:23
Кристенсен не успевает восстановиться к матчу «Барселоны» с «ПСЖ»
23:13
Дембеле называет «матчем года» встречу «ПСЖ» с «Барселоной»
20:36
Хави раскрыл имя игрока «ПСЖ», которому он написал после жеребьёвки
20:15
Составлена сборная самых дорогих игроков из Лиги чемпионов 1
19:26
УЕФА объявил цены билетов на финал Лиги чемпионов
18:27
Луис Энрике: Я лучше Хави олицетворяю стиль «Барселоны»
17:22
Ставка и прогноз на матч ПСЖ — Барселона Лиги чемпионов — 10 апреля 2024
15:16
Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы все травмированные игроки «Барселоны» смогли сыграть с «ПСЖ»
15:00
Полузащитник «ПСЖ» Данилу назвал фаворита матча с «Барселоной»
14:48
Энрике: «Я решил, кто заменит Хакими в матче с «Барселоной»
14:43
Энрике не стал отвечать, выпустит ли Мбаппе на матч с «Барселоной»
11:54
Прогноз и ставка от Романа Гутцайта на матч ПСЖ – Барселона Лиги чемпионов – 10 апреля 2024
11:33
«Барселоне» не понравился призыв Фелиша подписать Силву 1
11:21
Энрике: «ПСЖ» не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов»
11:06
Энрике: «Мы должны показать лучшую версию себя, чтобы доставить «Барселоне» проблемы»
11:00
Экс-тренер «ПСЖ» Фернандес ответил, сможет ли Мбаппе сделать разницу в матчах с «Барселоной»
10:29
Бывший тренер «ПСЖ» Фернандес назвал фаворита матча с «Барселоной»
08 Апреля
23:50
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ – Барселона Лиги чемпионов – 10 апреля 2024
16:17
Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь
15:36
Два игрока «ПСЖ» возобновили тренировки перед матчем с «Барселоной»
10:36
Журналист Доменек: «Я слышал, что де Йонг нацелен выйти в старте на матч с «ПСЖ»
09:59
Хави собирается выпустить атакующий состав в первом матче с «ПСЖ»
07 Апреля
22:54
Энрике решил, кто должен сыграть в атаке «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
06 Апреля
14:47
Педри вряд ли сыграет против «ПСЖ» в первом матче
02:43
Гюндоган поделился планом «Барселоны» на матчи против «ПСЖ»
05 Апреля
22:12
Гюндоган рассказал, против какого клуба мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов
18:09
Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
11:28
Ямаль: «Буду счастлив, если Хави останется»
09:49
Ямаль дал прогноз на первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1
02:20
Ямаль рассказал, за счёт чего «Барселона» может обыграть «ПСЖ»
04 Апреля
23:42
Де Йонг вернулся в общую группу – он поможет «Барселоне» в матче с «ПСЖ»
15:33
Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
13:57
Тренер «Тулузы» дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10:39
Энрике ответил, сможет ли Заир-Эмери сыграть против «Барселоны»
10:24
Хави думает выпустить Роберто в старте на матч с «ПСЖ» 1
03 Апреля
17:34
Де Йонг и Педри до сих пор не вернулись в общую группу
02 Апреля
15:12
«У «Барселоны» будет целых десять дней отдыха» — Энрике
12:30
Игроки «Барселоны» верят, что де Йонг и Педри сыграют в первом матче с «ПСЖ»
11:01
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
10:13
Педри ответил, когда вернётся на поле
01 Апреля
21:49
Де Йонг готов выйти в старте в первом матче «Барселоны» против «ПСЖ»
13:37
«Барселона» ожидает, что Педри и де Йонг сыграют против «ПСЖ»
12:42
Педри вряд ли сможет сыграть в первом матче с «ПСЖ»
23 Марта
02:23
Хави пока не решил, какой игрок будет противостоять Мбаппе в матчах с «ПСЖ»
20 Марта
22:23
Ямаль рассказал, о каком голе он мечтает
16 Марта
17:55
Энрике высказался о фаворитах Лиги чемпионов
04:39
«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках
00:31
Стало известно, когда вернётся Педри 1
15 Марта
23:29
Ямаль: «Барселона» сыграет с «ПСЖ» так же, как и обычно»
23:03
Хакими: «Хочу быть частью первого триумфа «ПСЖ» в Лиге чемпионов»
22:42
Кубарси высказался о шансах «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» 1
22:11
Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»
21:26
Араухо поделился ожиданиями от дуэли с Мбаппе 1
21:13
Левандовски высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
10 Апреля 2024 в 10:00
ай без мбап-пы - это будет слив.. энрика - засланный казачок.. факто-с..
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» выбрал нового тренера Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом»
«Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Роналду кулаком замахнулся на судью
Спортивные новости
«Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.04.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
2.00 3.75 3.50
Видео
10.04.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Боруссия Д Боруссия Д
1.83 3.70 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Апреля
10:31 · Лига чемпионов
Грилиш оценил ничью в матче «Реала» и «Манчестер Сити»
10:23 · Лига чемпионов
Киоун высказал мнение о падении Саки в штрафной «Баварии»
09:58 · Лига чемпионов
Морган - о падении Саки в штрафной «Баварии»: «Это пенальти» 1
09:51 · Лига чемпионов
В «Баварии» рассказали о травме важного игрока
09:45 · Лига чемпионов
Сане высказался о ничьей в матче с «Арсеналом»
09:32 · Лига чемпионов
Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам в перерыве матча с «Реалом» 1
09:23 · Лига чемпионов
Оуэн подвёл итоги матча «Реал» - «Манчестер Сити» 1
09:18 · Лига чемпионов
Макманаман оценил игру в матче «Реала» и «Манчестер Сити»
09:12 · Лига чемпионов
Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить любого»
09:00 · Лига чемпионов
Фоден рассказал о травме, которую получил в матче с «Реалом»
08:53 · Лига чемпионов
Черчесов: «В ответном матче с «Реалом» один процент я отдаю «Манчестер Сити»
08:35 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали прогноз искусственного интеллекта на победу в Лиге чемпионов
08:23 · Лига чемпионов
Терзич: «Атлетико» создал новое искусство защиты»
08:18 · Лига чемпионов
Хави ответил, сыграют ли Педри и де Йонг против «ПСЖ»
08:11 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил игру Лунина в матче с «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем