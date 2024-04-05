Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль дал прогноз на первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

05 Апреля 2024 • 09:49 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

16-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль дал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится через неделю в Париже.

«Прогноз на первый матч с «ПСЖ»? Думаю, мы одержим минимальную победу со счётом 1:0. Кто забьёт победный гол? Я», – цитирует Ламина Managing Barca.

Напомним, «Барселона» надеется, что в первой игре с «ПСЖ» смогут принять участие два важных полузащитника – Педри и Френки де Йонг. Правда, оба футболиста вряд ли выйдут на поле с первых минут, так как давно не тренировались и немного потеряли форму.

Ямаль в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Апреля
09:49
Ямаль дал прогноз на первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
04 Апреля
23:42
Де Йонг вернулся в общую группу – он поможет «Барселоне» в матче с «ПСЖ»
15:33
Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
13:57
Тренер «Тулузы» дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10:39
Энрике ответил, сможет ли Заир-Эмери сыграть против «Барселоны»
10:24
Хави думает выпустить Роберто в старте на матч с «ПСЖ» 1
03 Апреля
17:34
Де Йонг и Педри до сих пор не вернулись в общую группу
02 Апреля
15:12
«У «Барселоны» будет целых десять дней отдыха» — Энрике
12:30
Игроки «Барселоны» верят, что де Йонг и Педри сыграют в первом матче с «ПСЖ»
11:01
Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
10:13
Педри ответил, когда вернётся на поле
01 Апреля
21:49
Де Йонг готов выйти в старте в первом матче «Барселоны» против «ПСЖ»
13:37
«Барселона» ожидает, что Педри и де Йонг сыграют против «ПСЖ»
12:42
Педри вряд ли сможет сыграть в первом матче с «ПСЖ»
23 Марта
02:23
Хави пока не решил, какой игрок будет противостоять Мбаппе в матчах с «ПСЖ»
20 Марта
22:23
Ямаль рассказал, о каком голе он мечтает
16 Марта
17:55
Энрике высказался о фаворитах Лиги чемпионов
04:39
«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках
00:31
Стало известно, когда вернётся Педри 1
15 Марта
23:29
Ямаль: «Барселона» сыграет с «ПСЖ» так же, как и обычно»
23:03
Хакими: «Хочу быть частью первого триумфа «ПСЖ» в Лиге чемпионов»
22:42
Кубарси высказался о шансах «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» 1
22:11
Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»
21:26
Араухо поделился ожиданиями от дуэли с Мбаппе 1
21:13
Левандовски высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
10:31 · Испания. Ла Лига
Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
10:15 · Германия. Бундеслига
Игроки «Реала» уверены, что Хаби Алонсо хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
10:06 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о Месси
09:49 · Испания. Ла Лига
Ямаль дал прогноз на первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
09:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не потеряла интерес к полузащитнику «Жироны»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова заплатить за Канселу 30 миллионов евро, но «Манчестер Сити» хочет больше
08:36 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
08:15 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет купить звезду «Байера»
03:42 · Испания. Ла Лига
​Звезда женского «Реала»: «За «Барселону» не буду играть, даже если в мире не будет другой команды» 1
02:28 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Хочу стать легендой «Барселоны»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Французский вундеркинд Йоро сделал выбор между «ПСЖ» и «Реалом» слухи
01:31 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
04 Апреля
22:57 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» переиграла «Гранаду», забив в концовке
22:29 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Меня удивляют молодые игроки из академии «Барселоны»
21:58 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Нет смысла ехать на Олимпиаду после Евро-2024»
Все новости
Рекомендуем