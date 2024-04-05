Ямаль дал прогноз на первый матч с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

16-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль дал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится через неделю в Париже.

«Прогноз на первый матч с «ПСЖ»? Думаю, мы одержим минимальную победу со счётом 1:0. Кто забьёт победный гол? Я», – цитирует Ламина Managing Barca.

Напомним, «Барселона» надеется, что в первой игре с «ПСЖ» смогут принять участие два важных полузащитника – Педри и Френки де Йонг. Правда, оба футболиста вряд ли выйдут на поле с первых минут, так как давно не тренировались и немного потеряли форму.

Ямаль в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился четырьмя голами и тремя ассистами.