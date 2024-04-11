Кунде: «Я обезвредил Мбаппе? Это командная работа»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался на тему дуэли с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Каталонцы справились с задачей нейтрализации звёздного форварда парижан – он остался без результативных действий и ни разу не пробил в створ. Встреча завершилась выездной победой «Барселоны» со счётом 3:2.

«Я смог обезвредить Мбаппе? Я очень рад, но это командная работа. Мы знаем, насколько трудно иметь дело с Килианом, но сегодня мы справились», – приводит Barca Universal комментарии Кунде.

Килиан Мбаппе занимает вторую строчку в списке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов с шестью забитыми мячами, уступая только Гарри Кейну, у которого семь голов.