«Барселона» нанесла «ПСЖ» первое поражение с ноября

«Пари Сен-Жермен» потерпел своё первое поражение в текущем году.

Команда Луиса Энрике уступила «Барселоне» на своём поле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов – 2:3. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия парижского гранда, продлившаяся 27 матчей во всех турнирах. Своё предыдущее поражение «ПСЖ» потерпел 7 ноября 2023 года в поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (1:2), последний же проигрыш парижан в родных стенах датирован 15 сентября (2:3 с «Ниццей» в Лиге 1).

Ответный матч «Барселоны» против «ПСЖ» состоится 16 апреля на поле действующего чемпиона Испании.