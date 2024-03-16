Энрике высказался о фаворитах Лиги чемпионов

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

— Фавориты турнира попали в другую сетку. Сейчас тяжело назвать того, кто выиграет Лигу чемпионов, — заявил Энрике RMC Sport.

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной». Отметим, что победитель данной пары сыграет в полуфинале с «Атлетико» или «Боруссией».

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, ответные поединки запланированы на 16 и 17 апреля.

Напомним, в прошлом розыгрыше турнира «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии».