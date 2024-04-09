Энрике: «Мы должны показать лучшую версию себя, чтобы доставить «Барселоне» проблемы»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей с каталонской «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, испанскому специалисту предстоит вывести парижан на поединки с клубом, в котором Луис провёл три года тренерской и восемь лет футбольной карьеры.

«Мы должны показать лучшую версию себя, чтобы доставить «Барселоне» проблемы. В противном случае добиться успеха было сложно, ведь нам противостоит соперник высочайшего уровня. Тем не менее, я думаю, что мы тоже находимся на очень высоком уровне. Мы переживаем хорошие времена. Я убеждён, что мы способны выбить «Барселону» из Лиги чемпионов», – сказал Энрике на пресс-конференции.