Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»

Раскрыты имена трёх футболистов «Барселоны», которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Как стало известно Diario Sport, в атаке «Барселоны» сыграют следующие нападающие: Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Рафинья Диас.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 16 апреля.

Напомним, последний раз команды встречались на футбольном поле в 2021 году. Та игра завершилась ничейным результатом – 1:1.