Энрике решил, кто должен сыграть в атаке «ПСЖ» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике определился с предпочтительным трио атакующих игроков на предстоящий матч против «Барселоны».

Парижане примут соперников из Каталонии в родных стенах 10 апреля в рамках первого поединка четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. По информации Le Parisien, во встрече с «Барселоной» тренерский штаб гранда Лиги 1 планирует сделать ставку на Ли Кан Ина, а не на Рандаля Коло-Муани. Ожидается, что именно кореец сыграет в атаке вместе с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

Матч «ПСЖ» – «Барселона» стартует в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в то же время шестью днями позднее.