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Энрике решил, кто должен сыграть в атаке «ПСЖ» в матче с «Барселоной»

07 Апреля 2024 • 22:54 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике определился с предпочтительным трио атакующих игроков на предстоящий матч против «Барселоны».

Парижане примут соперников из Каталонии в родных стенах 10 апреля в рамках первого поединка четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. По информации Le Parisien, во встрече с «Барселоной» тренерский штаб гранда Лиги 1 планирует сделать ставку на Ли Кан Ина, а не на Рандаля Коло-Муани. Ожидается, что именно кореец сыграет в атаке вместе с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

Матч «ПСЖ» – «Барселона» стартует в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в то же время шестью днями позднее.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле Ли Кан Ин Рандаль Коло-Муани ещё теги

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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