Хави – о Кубарси: «Играть так в 17 лет – это ненормально»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценил выступления центрального защитника Пау Кубарси.

17-летний футболист в последние месяцы регулярно выходит в стартовом составе каталонского гранда. Не стал исключением и важнейший матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ», в котором «Барселона» добилась гостевой победы (3:2).

«Кубарси – невероятный игрок, – высказывается Хави после матча с парижанами. – Он показывает футбол мирового класса в Лиге чемпионов. Играть так в 17 лет – это ненормально», – приводит BarcaTimes слова наставника «сине-гранатовых».

На счету Пау Кубарси 15 матчей за «Барселону» в текущем сезоне.