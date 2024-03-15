Хакими: «Хочу быть частью первого триумфа «ПСЖ» в Лиге чемпионов»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими мечтает о победе в Лиге чемпионов со своей командой.

Успех в самом престижном еврокубке остаётся главной целью парижан – турнир ни разу не покорялся клубу, несмотря на амбициозные планы и внушительные вложения. В нынешнем сезоне команда уже добралась до четвертьфинала, где сыграет против «Барселоны».

«Многие выигрывали с «ПСЖ» Лигу 1, но ещё никто не выигрывал Лигу чемпионов. Я хочу быть частью первой победы клуба в этом турнире», – передаёт журналист Альфредо Педулла заявление марокканца.

На стадии 1/8 финала команда Луиса Энрике обыграла «Реал Сосьедад» с общим счётом 4:1.