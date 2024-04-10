Хави рассказал о сезоне, который провёл в «Барселоне» под руководством Энрике

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес вспомнил о работе под руководством Луиса Энрике, который ныне возглавляет «ПСЖ». Напомним, свой последний сезон в стане «сине-гранатовых» в качестве футболиста Хави провёл как раз под началом Энрике.

«У меня были прекрасные отношения с Луисом, когда он был тренером «Барселоны». Думаю, будучи капитаном, я сильно помог ему в сложные времена. Сейчас я горжусь этим. Тот сезон был сложным по началу, но затем всё быстро перевернулось. Я знал, что кампания 2014/15 станет для меня последней в «Барселоне» и хотел выиграть важные трофеи. В итоге мы завоевали требл, и всё закончилось так, словно я был героем фильма», – сказал Хави на пресс-конференции.