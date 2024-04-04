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Тренер «Тулузы» дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»

04 Апреля 2024 • 13:57 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Тренер «Тулузы» Карлос Мартинес дал прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов, где каталонская «Барселона» встретится с «ПСЖ». Напомним, специалист ранее работал тренером в академии «сине-гранатовых».

«Конечно, «ПСЖ» будет небольшим фаворитом, ведь обладает более звёздным составом. Впрочем, «Барселона» сыграет с парижанами в подходящий момент, ведь команда находится в хорошей форме. У «Барселоны» есть хорошая защита для того, чтобы контролировать быстрых атакующих игроков «ПСЖ» вроде Мбаппе, Дембеле и Баркола», – цитирует Мартинеса Barca Universal.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится в Париже, а ответный – в столице Каталонии.

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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